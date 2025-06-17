В городе Сочи подтоплено очень

Сочи затопило из-за сильных ливней, пляжи в городе временно закрыты для посетителей. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявили еще 15 июня. В ближайшие дни на регион вновь обрушатся грозы и ливни, синоптики прогнозируют град и шквалистый ветер. Накануне в городе выпало свыше месячной нормы осадков, повалены деревья, затоплены автомобили. Но отельеры заявляют, что готовы принимать туристов несмотря на непогоду. О ситуации в курортном регионе — Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sochi_online Фото: @sochi_online

Сочинские СМИ и Telegram-каналы последние двое суток заполнены видео с бушующими потоками воды в городской черте и на некоторых федеральных трассах. В соцсетях делятся историями про смерчи и залповые ливни. Но подобная погода типична для курорта, ее последствия наблюдаются лишь в некоторых районах, рассказала “Ъ FM” местная жительница Ирина Титова: «Каждый год такое летом бывает, просто зависит от того, куда именно придет стихия. Может и подняться уровень воды в реках, и ручьи могут выйти из берегов, а автомобильные трассы — превратиться в сплошной поток. Конечно, машины "плывут", но это только в конкретных местах, в самом центре города вообще ничего нет».

Штормовое предупреждение практически не отразилось на желании туристов приехать на отдых в Краснодарский край. Количество отказов от бронирований минимально, заметила руководитель отдела продаж сети отелей Provence Татьяна Трегубская: «Буквально пару заявок было на перенос сроков бронирования, но в нашем фонде более 900 номеров, и это некритично. Что касается инфраструктуры, то у нас все хорошо: объекты в Центральном Сочи и на Красной Поляне не пострадали. В этом году темп загрузки в отелях на уровне. Чуть изменилась цена за счет снижения курса доллара и появления более интересных направлений с all inclusive. С нашей стороны мы можем влиять только на стоимость размещения. В целом по числу бронирований объекты нас радуют, последние праздничные дни прошли на высоком уровне загрузки — выше 90%».

До начала октября Сочи может принять свыше 7 млн туристов, такой прогноз дал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. В прошлом году только за три летних месяца на местных курортах побывали 3,2 млн человек. Сейчас динамика продаж немного отстает, пояснила директор отельной управляющей компании «ДЕСО. Курорт» Ольга Кирюшина:

«К сожалению, затопление в Сочи происходит регулярно, и чаще всего в одних и тех же районах. Город как курорт давно научился быстро восстанавливаться, туристический поток не прекращается.

Люди понимают, что речь идет о локальных проблемах в определенных зонах, которые никак не связаны с основными курортными маршрутами. Я не вижу серьезных оснований переживать за сезон. Весна в этом году была достаточно прохладной, но мы сейчас видим значительное оживление как по горному, так и по прибрежному кластеру. Но "окно" бронирований достаточно короткое, и они идут на ближайший месяц, на две-три недели».

По сообщениям Ассоциации туроператоров, в 2025 году стоимость проживания в Сочи выросла в среднем на 20%, примерно на столько же снизились цены на заграничные туры из-за укрепления рубля. Это один из основных факторов, который в этом году сдерживает спрос в регионе, пояснил председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов: «Была очень прохладная весна, и, к сожалению, такой же выдалась первая половина июня. Море никак не может прогреться до комфортной температуры в 22-23 градуса. Это влияет на туристический поток, который у некоторых объектов действительно на 3-4% меньше, чем в 2024 году. Связано ли это с погодой, прохладой? Конечно, да, а также с высокими ценами на авиаперелет и некоторыми излишне оптимистичными ожиданиями отельеров по ценам.

Ряд туристов в итоге выбрали другие направления».

По данным АТОР, в структуре продаж летних туров среди российских регионов лидирует Краснодарский край. На бронирование размещений в Сочи приходится 60%. При этом аналитики прогнозируют увеличение объема выездного турпотока почти на четверть по сравнению с прошлым годом. За рубежом в этом году планируют отдохнуть около 6,5 млн россиян.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина