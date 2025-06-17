В Челябинской области за лето отремонтируют 22 километра федеральных трасс

Летом в Челябинской области планируют отремонтировать три участка на федеральных трассах. Их общая протяженность составит 22 км, а стоимость работ — более 394,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы начались на следующих участках: 1809-1820 км трассы М5 «Урал» в Чебаркульском районе, трехкилометровом участке подъезда к поселку Балашиха, а также на 12-20 км автодороги Р-254 «Иртыш». Подрядчиком является компания «Новосибирскавтодор». Ей необходимо привести в порядок обочины, устранить дефекты на дорогах, сделать шумовые полосы, установить новое ограждение и сигнальные столбики, нанести разметку. Срок выполнения работ — до 15 августа 2025 года.

По данным управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», в Чебаркульском районе ремонт уже близится к концу. В июле там полностью завершат замену верхнего слоя дорожного покрытия. Кроме того, на участке трассы «Иртыш» подрядчик приступил к устройству последнего защитного слоя дороги.

Ольга Воробьева