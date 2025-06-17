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Переизбраны главы Ростовского, Некрасовского и Пошехонского округов

Утром 17 июня в Ярославской области состоялись выборы глав Ростовского, Некрасовского и Пошехонского округов, в которых свои полномочия подтвердили действующие руководители. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

Глава Ростовского округа Андрей Шатский

Глава Ростовского округа Андрей Шатский

Глава Ростовского округа Андрей Шатский

Главой Ростовского округа переизбран Андрей Шатский, главой Некрасовского — Павел Кулаков, главой Пошехонского — Евгений Иголка. За их кандидатуры депутаты муниципальных советов проголосовали единогласно.

17 июня серия выборов глав вновь образованных округов в Ярославской области завершится.

Антон Голицын

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