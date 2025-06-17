Ставрополье удвоило экспорт шерсти в 2025 году

Ставропольский край в 2025 году удвоил экспорт шерсти, поставив за рубеж 660 т продукции. Основным покупателем ставропольского руна стал Китай, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Также продукция региона пользуется спросом в Индии, Беларуси и других государствах.

Высокий спрос на ставропольскую шерсть позволяет овцеводческим хозяйствам увеличивать доходы, больше средств направлять на развитие производства и поддержку сотрудников. Растущая прибыль способствует пополнению краевого бюджета через налоговые поступления.

Ставропольский край является центром племенной селекции тонкорунного овцеводства России и главным производителем тонкорунной и полутонкорунной шерсти в стране. В 2024 году регион произвел 3,7 тыс. т шерсти, более половины которой составила высококачественная тонкорунная и полутонкорунная продукция.

Развитие производства и научного потенциала остаётся приоритетной задачей отрасли. Ожидается, что результаты 2025 года также будут достойными, что обеспечит качественной ставропольской шерстью потребителей как в России, так и в дружественных странах.

Николай Аксенов