В России выпустили монету с изображением Волковского театра

Банк России 17 июня выпускает в обращение серебряную монету номиналом 3 руб. «Первый русский профессиональный театр». Об этом сообщили в пресс-службе Банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Банка России Фото: Пресс-служба Банка России

В этом году Волковскому театру, расположенному в Ярославле, исполняется 275 лет. Театр считается первым общедоступным в стране, имевшим отдельное здание и постоянный репертуар. В юбилейный год Банк России решил выпустить памятную монету.

На лицевой стороне монеты традиционно изображен герб РФ, а на оборотной стороне — здание Волковского театра и его скульптурная группа. Вверху размещена надпись «Первый русский профессиональный театр», внизу — «Основан в 1750 году в Ярославле Ф. Г. Волковым». Тираж монеты составит 3 тыс. штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений»,— сообщили в пресс-службе Банка России.

Алла Чижова