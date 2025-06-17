Власти Сочи рассказали о последствиях непогоды

В Сочи наблюдается стабилизация погодной обстановки — с начала суток в городе не зарегистрировано происшествий, вызванных циклоном. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, в ночные часы ливни сохранялись, наибольшее количество осадков зафиксировано в Лазаревском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В отдельных низинах произошло кратковременное подтопление проезжей части, однако вода сошла самотеком, дорожное движение не прекращалось. Критического подъема уровня воды в реках не отмечено, обращения в экстренные службы по номеру 112 от жителей и туристов не поступали. Общественный транспорт функционирует в обычном режиме. Завершены работы по устранению неполадок в системе водоснабжения на улице Виноградной, ресурс подается в полном объеме.

Из-за схода селя в Туапсинском районе утром зафиксированы задержки на железнодорожных маршрутах, в настоящее время движение восстановлено по графику. На первую половину дня прогнозируется морское волнение до четырех баллов, высота волн может достигать 1,8 м. По мере ослабления шторма ситуация будет нормализовываться, однако пляжи остаются закрытыми для купания. Решение об их открытии будет приниматься с учетом метеоусловий.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от пребывания у водных объектов, включая пляжи, русла рек и ручьев. Штормовое предупреждение продолжает действовать до конца суток. Мониторинг ситуации осуществляется под руководством главы Сочи Андрея Прошунина.

Вячеслав Рыжков