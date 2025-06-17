Один человек погиб после обстрела ВСУ Суджанского района Курской области

При ударе украинского дрона в районе села Гончаровка Суджанского района Курской области погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Господин Хинштейн уточнил, что местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги. Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. Глава региона пообещал оказать семье погибшей необходимую помощь.

Александр Хинштейн вновь предупредил жителей Курской области об опасности возвращения в приграничные районы. По его словам, туда не следует приезжать, пока там не станет полностью безопасно.

О ситуации в приграничье — в материале «Ъ» «Выходные под обстрелом».