В Новороссийске из-за аварийных работ без подачи воды остались 750 человек

В Новороссийске в связи с аварийно-восстановительными работами на ул. Ленина без подачи воды временно остались около 750 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с аварийными работами подача водоснабжения временно ограничена в зону № 27а, без воды остались жители домов на ул. Ленина, Пупко и Ахеджака.

На время аварийных организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Ориентировочное время окончания работ – до 19:00.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 10 июня в Новороссийске из-за работ на ул. Молодежной без подачи воды временно остались около 1 тыс. человек.