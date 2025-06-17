Застройщики Краснодара стали вдвое чаще предлагать скидки в новостройках

Доля новостроек со скидками в Краснодаре и Сочи к июню 2025 года достигла 50%. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на коммерческого директора девелоперской компании AVA Тамару Коломийцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, в начале года дисконт предлагался только в 25% проектов. Увеличение в два раза связано с усиливающейся конкуренцией между застройщиками и необходимостью стимулировать спрос в условиях межсезонья. Величина скидок за пять месяцев варьировалась от 2 до 20% от стоимости объекта.

В Сочи на фоне курортного сезона и снижения объемов предложения ожидают сокращение доли проектов с дисконтом. В Краснодаре, напротив, при снижении покупательской активности возможен рост доли акционных предложений, особенно в новых микрорайонах с непростой инфраструктурной ситуацией.

Помимо прямых скидок, девелоперы применяют рассрочки, отделку в подарок и комплексные опции как альтернативные инструменты продаж.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 28 регионах России риск затоваривания на рынке новостроек оценен как «довольно высокий». В зоне повышенного внимания оказались Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области.

Нурий Бзасежев