Чиновницу из КБР подозревают в подделке документов на землю

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело против специалиста администрации села Бабугент Черекского района. Женщину подозревают в служебном подлоге, который привел к существенному нарушению государственных интересов, сообщает СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре 2022 года подозреваемая составила поддельную выписку из похозяйственной книги. В документе она указала, что её родственник имеет права на земельный участок площадью 860 кв. м. Чиновница использовала своё служебное положение для хищения муниципального имущества.

На основании фальшивых бумаг на земельный участок оформили право собственности. В результате участок незаконно изъяли из муниципальной собственности.

В рамках расследования проводят следственные мероприятия для сбора доказательств. Следователи также выясняют, совершала ли подозреваемая другие правонарушения, и работают над возмещением ущерба.

Николай Аксенов