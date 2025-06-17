Зарплаты экономистов на Кубани выросли на четверть за год

Экономисты возглавили рейтинг профессий с наибольшим ростом зарплатных предложений в финансовом секторе Краснодарского края. Об этом сообщает сервис «Авито Работа» по итогам анализа вакансий за период с весны 2024 по весну 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным исследования, средняя предлагаемая зарплата для экономистов выросла на 26% и составила 64,6 тыс. руб. в месяц при полном графике. Рост аналитики связывают с ключевой ролью этих специалистов в бизнесе — они помогают компаниям принимать решения на основе рыночных данных, инвестиций и отчетности, что делает их востребованными на фоне усложняющейся экономики.

На втором месте по динамике роста — бухгалтеры: их средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 15%, до 57,3 тыс. руб. в месяц. Кредитные специалисты заняли третью строчку — +13% за год, до 54,9 тыс. руб в месяц. В целом средний рост зарплатных предложений в финансовом секторе региона составил 11%.

Аналитики также отметили рост интереса соискателей к вакансиям в этой сфере: отклики на предложения для специалистов по закупкам увеличились на 95%, на позиции экономистов — на 60%, на вакансии кредитных специалистов — на 41%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что плиточники стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Краснодарского края в первом квартале 2025 года. Специалистам предлагали 169,4 тыс. руб. — на 31% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Фасадчики заняли второе место с зарплатой 166,3 тыс. руб. (рост на 37%), монолитчики — третье с доходом 164,7 тыс. (увеличение на 43%).

Нурий Бзасежев