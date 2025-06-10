Зарплата наиболее оплачиваемых работников Кубани выросла больше чем на треть

Плиточники стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Краснодарского края в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Плиточникам предлагали 169,4 тыс. руб. — на 31% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Фасадчики заняли второе место с зарплатой 166,3 тыс. руб. (рост на 37%), монолитчики — третье с доходом 164,7 тыс. (увеличение на 43%).

Средние предлагаемые зарплаты в крае в первом квартале составили 69,9 тыс. руб. в месяц, отметил региональный представитель «Авито Работа» в ЮФО Дмитрий Телегин. Высокие доходы также предлагали в сфере ремонта и отделки помещений — 122,2 тыс. руб. и транспортном машиностроении — 107,9 тыс.

По данным hh.ru, весной 2025 года медианное зарплатное предложение в регионе составило 69,9 тыс. руб. Лидерами стали агенты по недвижимости с доходом 441,7 тыс. руб. — в 6,3 раза выше общерыночной медианы. Дата-сайентистам предлагали 310 тыс. руб. (в 4,4 раза больше средней), брокерам — 250 тыс. (в 3,6 раза выше).

Самые низкие медианные зарплаты получают менеджеры по стратегии — 40 тыс. руб., дворники — 40,1 тыс., мерчандайзеры — 40,9 тыс., воспитатели и няни — 41 тыс., охранники — 44,9 тыс.

Вячеслав Рыжков