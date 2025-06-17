«Полиметалл» представил проект вскрытия Новопетровского месторождения

ООО «Новопетровское» (входит в группу «Полиметалл») до 27 июня будет принимать предложения и замечания к проекту освоения одноименного месторождения в Хайбуллинском районе. Уведомления об общественных обсуждениях опубликованы на сайте районной администрации и государственном портале «Экомониторинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Новопетровское золото-медно-цинковое месторождение находится в 30 км к северу от поселка Акъяр, его запасы оцениваются в 10,4 млн тонн руды. В 2022 году Polymetal (предыдущий владелец российских активов холдинга до их продажи группе «Мангазея») получил 75% доли в дочерней структуре АО «Росгеология», владевшей лицензией на разработку Новопетровского месторождения.

1 ноября 2024 года Федеральное агентство по недропользованию выдало «Полиметаллу» лицензию на разработку месторождения (действует до 2053 года), а минувшей весной компания приобрела Сибайский горно-обогатительный комбинат (ранее принадлежал АО «Учалинский ГОК»). Как объяснял «Ъ-Уфа» представитель группы компаний, Новопетровское должно стать сырьевой базой для комбината.

На общественные обсуждения представлен первый этап разработки месторождения, а именно его вскрытие и проходка на глубину 55 м. На этом этапе добыча руды не планируется. Отработка запасов месторождения будет обсуждаться отдельно. Предполагается, что освоение будет вестись подземным способом. На вскрытие отводится три года.

Идэль Гумеров