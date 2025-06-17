В Сочи сменился начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями

В администрации Сочи назначен новый руководитель управления по взаимодействию с общественными объединениями —должность заняла Татьяна Катаниди. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города, обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Госпожа Катаниди сменила Ильгама Асланова, который в начале июня возглавил управление социальной политики.

Биография нового руководителя на сайте администрации не представлена. Согласно открытым данным, Татьяна Катаниди родилась 25 сентября 1985 года. Ранее она занимала пост заместителя начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями, а также исполняла обязанности его руководителя. По состоянию на апрель 2025 года возглавляла отдел гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственной работы и профилактики экстремизма в составе МКУ Сочи «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи».

Вячеслав Рыжков