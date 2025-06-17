В Самарской области выявлено заболевание иксодовым клещевым боррелиозом

В Самарской области на прошлой неделе зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, всего с начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано 2308 пострадавших от укусов клещами, из них 803 ребенка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано,

На 2025 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4166,9 га, по состоянию на 16 июня обработки проведены на 3209,9 га общественных территорий.

Алексей Алексеев