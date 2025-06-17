Челябинское УФАС признало московскую компанию недобросовестным поставщиком
Управление ФАС РФ по Челябинской области включило московское ООО «Випкомпани» в реестр недобросовестных поставщиков. Организация пробудет в нем два года из-за невыполненных контрактов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
По данным УФАС, в марте 2025 года «Випкомпани» заключили контракты с челябинским филиалом Росгранстроя на установку единой системы часов для отображения одинакового времени во всех помещениях. Она должна была появиться на пунктах пропуска железнодорожного транспорта «Орск» и «Зауралье».
Общая стоимость работ составила около 1 млн руб. Подрядчик получил аванс в размере 300 тыс. руб., однако к установке часов не приступил.
В результате заказчик расторг договоры с «Випкомпани» и направил в УФАС информацию об организации.