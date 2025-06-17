В Свердловской области возник «довольно высокий» риск кризиса на первичном рынке

Свердловская область вошла в число регионов с «довольно высоким» риском наступления кризиса перепроизводства новостроек, следует из исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), пишет «Ъ». Помимо Свердловской области такая такая ситуация сложилась еще в 27 регионах, среди них Краснодарский край, Ленинградская и Новосибирская области. В целом по РФ ситуация оценивается как «высокорискованная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Орловской, Пензенской и Челябинской областях, Карачаево-Черкесии и Красноярском крае аналитики считают, что риск оценивается как высокий, еще в 21 регионе, включая Московскую область и Петербург, — средний. В остальных субъектах России риск затоваривания на первичном рынке низкий или довольно низкий.

Сообщается, что оценка вероятности кризиса затоваривания рассчитывалась исходя из темпов продаж и вывода новых проектов на рынок, соотношения нормативной и фактической распроданности новостроек. По данным «Дом.РФ», в мае этого года нераспроданными остаются 68% строящегося жилья в России.

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