В самарском аэропорту задержаны пассажиры из Турции из-за валютных нарушений

В Самаре на рейсе из Стамбула выявлены три нарушения валютного законодательства. У пассажиров самолета найдена незадекларированная валюта на общую сумму более 60 тыс. евро. Об этом сообщает самарская таможня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По результатам таможенного контроля были возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст.16.4 КоАП РФ, в одном случае превышение составило 630 долларов, во втором — более 17 тыс. долларов США. Третий гражданин имел при себе 30 тыс. евро, что является крупным размером нарушения (ч.1. ст. 200.1. УК РФ)»,— говорится в сообщении.

Нарушители пояснили таможенникам, что не знали о порядке перемещения наличной валюты и что не обратили внимания на информационные стенды и сообщения, которые передавались по громкой связи в аэропорту.

Георгий Портнов