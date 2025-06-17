ФСБ: житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО Крыма

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Керчи по подозрению в госизмене. По версии спецслужбы, молодой человек собирал данные об объектах ПВО для украинской военной разведки.

Согласно пресс-релизу ведомства, мужчина 2003 года рождения сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). По заданию куратора он посетил расположение одной из воинских частей и снял объекты на фото и видео, а также «осуществил фиксацию» других военных объектов ВС РФ на полуострове, заявили в ФСБ. Согласно материалам дела, подозреваемый передавал данные представителю ГУР МОУ через мессенджер Telegram.

Следственным комитетом РФ возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), которая предполагает до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал свою вину и дает признательные показания. Он помещен под арест.

4 июня ФСБ задержала в Крыму двух женщин, которых заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Утверждается, что женщины передавали Украине разведданные. В отношении них также возбудили уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ)