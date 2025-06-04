ФСБ задержала в Крыму двух женщин, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала на территории Крыма двух женщин, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, женщины передавали Украине разведданные.

Одна из задержанных — жительница Нижнегорского района Республики Крым 1987 года рождения. По версии ФСБ, в августе 2023 года она по собственной инициативе связалась с администратором украинского Telegram-канала, который координируется ГУР Минобороны Украины. Женщина предложила помощь в сборе сведений военного характера, впоследствии переданные ею данные использовались украинской стороной для нанесения ударов, заявили в спецслужбе.

Вторая задержанная — жительница Севастополя 1986 года рождения. Как сообщили в ФСБ, через Telegram она «была привлечена к конфиденциальному сотрудничеству» с СБУ в сентябре 2022 года. Женщина передавала украинской спецслужбе данные о военнослужащем Черноморского флота РФ, считает российское следствие.

На видео допросов, распространенных ФСБ, обе женщины дают признательные показания. В настоящий момент они находятся под стражей. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым возбудил уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). По этой статье фигуранткам грозит до 20 лет лишения свободы.