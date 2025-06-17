На выборы губернатора Прикамья выдвинулась пенсионерка

17 июня в Избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение в выборах губернатора региона подала Людмила Караваева. Как сообщает пресс-служба избиркома, госпожа Караваева выдвинута региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края



На сайте Пермского муниципального округа содержится решение территориальной избирательной комиссии района об общих результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. Согласно ему, в 2008 году Людмила Караваева принимала участие в выборах Совета депутатов Двуреченского сельского поселения первого созыва по округу №2. Кроме этого, согласно открытым источникам, она работала в МОУ Конзаводская СОШ имени В.К. Блюхера.

Вчера «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего главы региона Дмитрия Махонина на предстоящие выборы главы региона. Процедура выдвижения кандидатов завершится 4 июля. Прием документов на регистрацию продлится с 25 по 30 июля. Голосование на выборах, назначенных на единых день голосования (14 сентября), пройдет в течение трех дней: с 12 по 14 сентября.