Мигранта задержали по делу о повреждении прицепа с мороженым в Нижнем Новгороде

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в повреждении автоприцепа с мороженым на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии, рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области вечером 16 июня.

Преступление было совершено 15 июня: несколько молодых людей проломили крышу автоприцепа, забрались внутрь и разбросали вокруг товар. Ущерб оценивается в сумму более 880 тыс. руб.

Задержанный иностранец находился в России с нарушениями правил пребывания, за что на него составили протокол по соответствующей статье КоАП РФ.

По факту повреждения автоприцепа возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Также рассматривается вопрос о принудительном выдворении молодого человека из РФ.

Полиция распространила видео, на котором молодой иностранец сознается в содеянном и извиняется за это.

Личности остальных причастных к преступлению пока устанавливаются.

Галина Шамберина