Родители учеников школы №20 записали видеообращение к администрации Ижевска

Родители учеников ижевской школы №20 записали видеообращение к администрации Ижевска с критикой объединения учебного учреждения со школой №65. Видеозапись опубликована в соцсетях. Они заявляют, что школа переполнена. «При проектной мощности в 825 детей в школе уже обучается 1342 ученика. Такая ситуация существенно влияет на образовательный процесс и комфорт учителей и учеников»,— сказала одна из родителей. Обратившиеся опасаются, что из ближайших новостроек могут прибавится около ста новых учеников.

По словам родителей, занятия проходят в учительской, читательском зале библиотеки, группа продленного дня либо совсем отсутствует, либо проходит в коридоре. Также они указывают на недостаток места в гардеробе, где могут «переодеваться по 60 человек», а в столовой дают остывшую еду.

Ученикам школы №65, заявляют обратившиеся, приходится ездить из другого района, преодолевая по 4 км, а благоустроенных остановок нет. «Мы проанализировали данные с официальных сайтов школ и может утверждать, что рядом со школой №65 есть не переполненные учреждения, в частности школа №29»,— предложила одна из родителей.

Напомним, школу №65 к учебному учреждению присоединили этой весной. С требованием проверить законность реорганизации родители учеников школы №20 обратились в СКР. Тогда региональное следственное управление начало проверку.

28 мая во время прямого эфира глава Ижевска Дмитрий Чистяков назвал решение о реорганизации правильным. Он добавил, что сейчас невозможно построить новое здание на месте, где находилась школа №65. «Очень маленький участок, болотистая местность. А куда детям? Они распределены по другим школам»,— сказал градоначальник.

После этого в городской администрации сообщили, что в учреждении установят «плавающее расписание», чтобы все дети изучали предметы в профильных кабинетах и лабораториях. Классы на уроках физкультуры разведут по разным помещениям. Открытые вакансии педагогов «двадцатки» в том числе перекроют преподавателями из школы №65.

«В следующем учебном году 158 ребят 6-9-х классов приняли решение продолжать обучение в школе №20, они уже выстроили свой путь от дома до школы, привыкли к этому микрорайону»,— сказала начальник управления образования администрации Ижевска Елена Рассомахина.

В новом корпусе школы подготовили 24 кабинета. 22 группы учеников, собранные из двух и более классов, будут обучаться в первую смену. Еще 13 таких классов-комплектов — во вторую. Власти Ижевска отмечают, что объединение двух образовательных организаций поможет привлечь дополнительные средства на развитие материально-технической базы школы №20.