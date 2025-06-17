В мае в Перми на 24% сократилось число сделок по новостройкам

Эксперты сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ» обнародовали результаты продаж на рынке первичной недвижимости по итогам мая 2025 года. В Перми количество сделок по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) и договорам уступки прав требования (ДУПТ) сократилось на 24,3% по сравнению с апрелем этого же года. Согласно данным Росреестра и проектных деклараций по состоянию на 2 июня, в столице Пермского края в мае было заключено 411 сделок по договорам ДДУ и ДУПТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самое масштабное снижение числа сделок по новостройкам среди крупных городов РФ было зафиксировано в Хабаровске (-55,4%), Новосибирске (-24,6%). Пермь оказалась на третьем месте по сокращению рынка. Значительно выросло количество сделок за месяц в Астрахани (+52,2%), Владивостоке (+46,8%) и Ханты-Мансийске (+38,4%).

«По итогам мая 2025 года продажи на рынке первичной недвижимости демонстрируют весьма слабые результаты. На общую экономическую ситуацию накладывается меньшее количество рабочих дней и начало активного отпускного сезона», - отмечают в «Объектив.РФ». Аналитики сервиса говорят, что количество лотов в сделках поступательно сокращается в большинстве крупных городов РФ. Несмотря на снижение ключевой ставки и небольшой прирост ипотечных сделок (в среднем на уровне 3-5%), альтернативные способы финансирования сделки (различные варианты рассрочек и коммерческих субсидий) продолжают оставаться основным драйвером рынка.