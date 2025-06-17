«Смена режима в Тегеране Москве невыгодна»

Израиль в своем противостоянии с Ираном стремится к достижению трех целей. По словам глава правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху, это полная ликвидация ядерной программы Тегерана, лишение страны возможности производить баллистические ракеты и полное уничтожение «оси террора». Премьер также не исключил, что верховный лидер Ирана — аятолла Али Хаменеи — станет целью атак. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, какие последствия война между Израилем и Ираном может иметь для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Сразу после того, как в пятницу, 13-го Израиль нанес первые удары по Ирану, российский сегмент интернета и Telegram-каналы заполнили комментарии, авторы которых объясняли, почему нынешний кризис на Ближнем Востоке объективно выгоден Москве. Во-первых, повысятся мировые цены на нефть (и это уже происходит). Во-вторых, США вынуждены перебросить на Ближний Восток системы ПВО, которые в противном случае могли бы рано или поздно оказаться на Украине. В-третьих, внимание Запада, и в первую очередь опять-таки Вашингтона, отвлекается от этой самой Украины, что и показал проходящий как раз в эти дни саммит G7 в Канаде. Все вроде бы так, и с некоторыми из этих доводов вполне можно согласиться, но есть один нюанс.

Такие рассуждения были бы абсолютно уместны, если бы Россия окончательно утратила статус мировой державы с глобальными амбициями и превратилась в державу региональную, целиком поглощенную своим нынешним конфликтом с соседом и на все события в мире вынужденную смотреть исключительно сквозь призму этого противостояния. Тогда, да, тогда действительно надо признать, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в очередной раз взорвавший Ближний Восток (и как взорвавший!), невольно оказал Кремлю услугу.

Но дело в том, что от своего статуса глобальной сверхдержавы Россия, если судить по заявлениям ее руководителей, отказываться не собирается, и мир для нее не замыкается на Украине.

А если так, то приходится менять фокус и смотреть на вещи под иным геополитическим ракурсом. И тогда становится ясно, что по тому миропорядку, который Москва надеется построить, получив в нем статус одного из центров силы, израильско-иранская война наносит серьезный удар. Потому что Иерусалим стремится сокрушить одну из региональных держав, которую Москва рассматривает если не как союзника, то как важнейшего партнера. Иран — полноправный член БРИКС и ШОС, он ключевой игрок в Каспийском регионе, стабилизирующий фактор в Закавказье. Наконец, в ходе конфликта на Украине, особенно на первом, наиболее сложном его этапе, он оказал Москве существенную поддержку.

И если сейчас иранский режим (при всей его специфике и религиозных эксцессах) обрушится, это нанесет интересам России серьезный удар.

Не только имиджевый, как падение Башара Асада в Сирии, но вполне конкретный, практический, материальный. И ущерб этот в долгосрочной перспективе будет не сопоставим с временным повышением цен на нефть. Они рано или поздно опять опустятся, а последствия смены власти в Тегеране, если Израиль и США ее добьются, могут стать необратимыми для баланса сил в мире. Все эти доводы, кстати, актуальны не только для Москвы, но и для Пекина. Для него даже в еще большей степени, если учесть зависимость КНР от импорта именно иранской нефти и от транзитных путей, проходящих через эту страну. Поэтому логично ожидать, что российская и китайская дипломатии в какой-то момент будут готовы подключиться к поиску политического решения иранско-израильского конфликта и подготовке той самой сделки, о которой так любит говорить президент США Дональд Трамп. Ее итогом может стать отказ Тегерана в том или ином виде от своей ядерной программы в обмен на остановку израильских ударов и сохранение нынешнего режима.

Один из возможных параметров этой сделки — готовность Москвы «принять избыточный ядерный материал» из Ирана, о которой на этой неделе (и именно в такой формулировке) напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не исключено, что эта идея упоминалась и в ходе телефонного разговора президентов Путина и Трампа, который состоялся в день рождения хозяина Белого дома и был в основном посвящен как раз иранской теме.

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Максим Юсин