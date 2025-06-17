В Ярославле на теплосетях выявили больше 400 дефектов

В Ярославле по итогам проведения гидравлических испытаний было выявлено 434 дефекта на тепловых сетях. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сетях ПАО «ТГК-2» выявлено 178 дефектов, из них 100 уже устранено, работа по остальным продолжается. На сетях АО «Ярославские энергетические системы» обнаружили 255 дефектов, из них 143 — устранили. На сетях ООО «АДС» выявлен один дефект, устранение которого продолжается.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил в июле провести обсуждение инвестиционных программ, ориентированных на реконструкцию и ремонт тепловых сетей в городе.

Алла Чижова