В Ставрополе отремонтировали 18 школ за 2 млрд рублей

В Ставрополе завершили ремонт в 18 школах в рамках программы модернизации образовательных учреждений, на которую потратили около 2,3 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщает пресс-службы администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В текущем году закончили работы в школах № 2, 21, 26 и лицее № 35. Параллельно за счет муниципальных средств начались работы в школах № 11 и 32. В первой ремонтируют крышу и актовый зал, во второй — помещения четвертого этажа и туалеты. Также стартовал капитальный ремонт санузлов в школе № 39.

Кроме того, на условиях софинансирования ведется строительство быстровозводимого блока начальной школы на 500 учеников.

В ходе модернизации обновляют инженерные коммуникации, утепляют и облицовывают фасады, ремонтируют входные группы, кровли, учебные кабинеты, холлы, спортивные и актовые залы, лестницы, столовые и пищеблоки. При необходимости укрепляют несущие конструкции зданий, усиливают антитеррористическую защищенность, обновляют оборудование, библиотечный фонд и мебель.

Николай Аксенов