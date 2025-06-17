Мэрия Новосибирска начнет переход на общение в Мах с 23 июня

Сотрудники мэрии Новосибирска с 23 июня начнут переходить на российский мессенджер Mах во внутренней переписке. О начале тестового периода в органах местного самоуправления сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее поручение дано муниципальному департаменту связи и информатизации. «Новосибирск станет одним из первых городов в России, где отечественный мессенджер будет внедрен в повседневную работу органов местного самоуправления. Это вопрос информационного суверенитета»,— отметил господин Кудрявцев.

Как писал «Ъ», в начале июня этого года Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предполагается, что приложение объединит функционал отечественных цифровых сервисов. Минцифры планирует развивать сервис на базе платформы Max от VK. С 1 сентября 2025 года он будет предустанавливаться на все новые смартфоны, реализуемые в России.

«Пока Mах будем использовать для служебных коммуникаций — протестируем в реальных условиях и подготовимся к полному запуску осенью»,— добавил Максим Кудрявцев.

Валерий Лавский