На Эльбрусе спасатели эвакуировали пару туристов с высоты 5250 метров
Спасатели МЧС России обнаружили супружескую пару из Москвы на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5250 метров и эвакуировали туристов в поселок Терскол. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Альпинисты не вернулись в назначенное время после подъема на горную вершину. Поисковые работы начались около 18:00 в понедельник.
К операции привлекли сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.