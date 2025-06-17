На Эльбрусе спасатели эвакуировали пару туристов с высоты 5250 метров

Спасатели МЧС России обнаружили супружескую пару из Москвы на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5250 метров и эвакуировали туристов в поселок Терскол. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Альпинисты не вернулись в назначенное время после подъема на горную вершину. Поисковые работы начались около 18:00 в понедельник.

К операции привлекли сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Николай Аксенов