В Оренбуржье дошло до суда дело о незаконной добыче золотых самородков

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК РФ) в Оренбургской области. В преступлении обвиняется местный житель Евгений Суханов. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что с мая 2019 по октябрь 2024 года обвиняемый с помощью металлодетектора незаконно добыл на территории Кваркенского района самородки золотого цвета, содержащие более 500 г золота и свыше 77 г серебра. Драгметаллы фигурант уголовного дела хранил у себя дома.

Полиция задержала Евгения Суханова, когда он перевозил самородки на своей машине. У него были изъяты драгоценные металлы общей стоимостью более 4,3 млн руб.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Кваркенский районный суд.

Георгий Портнов