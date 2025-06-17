«Башнефть» планирует построить на севере Уфы резервуары для хранения нефти

ПАО «АНК "Башнефть"» собирается построить резервуарный парк для хранения трехсуточного запаса нефти. Перед началом работ пройдут общественные обсуждения, которые анонсировала мэрия Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Как следует из проектной документации, опубликованной на сайте «Башнефти», всего планируется построить восемь резервуаров, мощность каждого из них составит 20 тыс. куб. м. Основная цель строительства — обеспечить бесперебойную работу предприятия в условиях кратковременных приостановок приемки сырья.

Объекты разместятся на производственной площадке «Башнефть-Новойла» около Бирского тракта (возле ТЭЦ-3). Строительство займет 2,7 года.

Отмечается, что эксплуатация резервуаров не приведет к негативным последствиям для поверхностных водоемов, почвы, подземных вод, а также растительности и животного мира. Влияние на окружающую среду будет выражаться в виде загрязнения воздуха, акустического, энергетического и вентиляционного воздействия и накопления отходов производства и потребления. Основными загрязнителями воздуха станут сероводород, смеси предельных углеводородов, бензол, метилтолуол и фенилметан.

Предложения и замечания к проекту будут приниматься с 23 июня до 22 июля.

Идэль Гумеров