Переход Мирлинда Даку в «Зенит» может сорваться

Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский «Зенит» может не состояться. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход Даку в «Зенит» может сорваться

Фото: ФК «Рубин» Переход Даку в «Зенит» может сорваться

Фото: ФК «Рубин»

По данным издания, причиной сомнений со стороны руководства «Зенита» стали оскорбительные скандирования албанского форварда на Евро-2024 в адрес македонцев.

Сообщалось, что казанский «Рубин» рассчитывает получить за 27-летнего игрока около €8,5 млн. «Зенит» предлагал футболисту контракт с зарплатой более €3,5 млн в год.

В минувшем сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Анар Зейналов