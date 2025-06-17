В Башкирии из воды извлекли тела двух погибших

Спасатели извлекли из воды тело десятилетнего школьника, который утонул 14 июня на реке Белой около села Табынское Гафурийского района, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Его нашли в 8 км ниже по течению. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», второклассник ушел на реку без разрешения матери и плавал в необорудованном месте.

Из реки Ассель рядом с селом Абзаново Зианчуринского района очевидцы извлекли тело 43-летней женщины. Обстоятельства происшествия устанавливает оперативно-следственная группа.

Майя Иванова