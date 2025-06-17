В более чем 30 регионах России началось затоваривание на рынке новостроек

В российских регионах предложение недвижимости значительно превышает спрос на нее, говорится в исследовании Единого ресурса застройщиков (есть в распоряжении «Ъ»). В Орловской, Пензенской и Челябинской областях, Карачаево-Черкесии и Красноярском крае риск наступления кризиса перепроизводства оценивается как высокий, в 21 регионе, в том числе в Московской области и Санкт-Петербурге,— как средний. В остальных регионах риск довольно низкий или низкий, минимальный — лишь в одном регионе — Вологодской области.

По подсчетам «Дом.РФ», в январе—мае застройщики вывели на рынок 15 млн кв. м жилья. Это на 20% меньше год к году. Однако предложение продолжает превышать спрос из-за нераспроданных остатков. Такая тенденция сохранится до дальнейшего снижения ключевой ставки, считают собеседники «Ъ».

За тот же период, по данным «Дом.РФ», продажи квартир в новостройках по всей России снизились на 16% год к году — до 9 млн кв. м. При этом застройщики не планируют уменьшать цены на жилье. В консалтинговой компании Ricci объясняют, что застройщики ограничены в возможности снижать цены из-за использования безопасных эскроу-счетов, на которых средства средства покупателей заморожены до ввода объекта в эксплуатацию.

Снижение Центробанком ключевой ставки с 21% до 20% может улучшить ситуацию и привести к новому витку продаж, считают аналитики. В случае дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики регулятора в регионах с высокой вероятностью кризиса перепроизводства недвижимости могут появиться более гибкие и выгодные для покупателей предложения.

Подробнее — в материале «Расстроились не на шутку».

Екатерина Отрашкевич