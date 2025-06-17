В Казани продолжается восстановление храма-памятника павшим в 1552 году, расположенного на Кировской дамбе. На данный момент завершено более 87% работ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реставрации храма-памятника на Казанке выполнено 87% работ

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН На реставрации храма-памятника на Казанке выполнено 87% работ

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

На объекте уже укрепили береговую линию, выполнили шпунтовое ограждение, основание под финишное покрытие, гидроизоляцию первого этажа и цоколя, усилили стены. Сейчас ведутся облицовочные работы на фасаде и завершается установка причальной лестницы, которая обеспечит подход к храму с воды.

Также восстанавливаются кирпичная кладка и ограждение по периметру. В ближайшее время строители приступят к устройству крыши, воссозданию декоративных элементов и оформлению интерьеров.

Изменится и пространство рядом с храмом: здесь строят мост на сваях, пешеходные дорожки, установят освещение и санитарные узлы, с площадки откроется панорамный вид на Казанский Кремль.

Храм на берегу Казанки был построен в 1823 году на месте погребений воинов, погибших при взятии Казани. Из-за подмыва берега здание находилось под угрозой разрушения. Сейчас его статус — объект культурного наследия федерального значения. Открытие после реставрации планируется в 2025 году.

Анар Зейналов