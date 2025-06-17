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Башгосфилармония потратит 5 млн рублей на культурную программу на ПМЭФ

Башкирская государственная филармония заплатит 5 млн руб. подрядчику, который поставит и проведет культурную программу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Информация о договоре, заключенном 16 июня, опубликована на сайте госзакупок. В карточке контракта нет сведений о наименовании подрядчика и источниках финансирования.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня. Как сообщал «Ъ-Уфа», на форуме будет работать ресторан башкирской кухни. Также откроется стенд, представляющий республику.

Идэль Гумеров

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