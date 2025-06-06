На ПМЭФ-2025 будет работать ресторан башкирской кухни

В рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня, между павильонами F и G будет работать ресторан «Башкортостан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Росконгресса, «пространство, выдержанное в национальном стиле, передает благородство и многослойность башкирской культуры».

В ресторане 240 посадочных мест. «Визитной карточкой» является шоу-блюдо «Знакомство с башкирской кухней», созданное уфимским шефом Айдаром Ханнановым. Кроме того в меню — томленая конина с пшеницей и белыми грибами, гусь с гарниром «Губадия», сырники из красного творога с малиной, блины с икрой и каша с ягодами.

Олег Вахитов