В Ставропольском крае мужчину освободили после 12 лет рабства

Волонтеры общественной организации «Движение Альтернатива» освободили в Ставропольском крае Сергея Шабунова, которого держали в трудовом рабстве на протяжении 12 лет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале организация, занимающаяся борьбой с торговлей людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Движение Альтернатива Фото: Движение Альтернатива

В 2013 году мужчина по приглашению знакомой попал в Дагестан на кирпичный завод. Позднее его перевели на автомойку, а затем перевезли в хутор Барсуковский Ставропольского края. Там Сергей Шабунов жил в неотапливаемом помещении, ухаживал за скотом, питался лапшой быстрого приготовления и подвергался регулярным избиениям, сообщают волонтеры. У него забрали документы, а пенсию по инвалидности присваивал хозяин. Зарплату мужчина не получал.

Сам Сергей Шабунов родом из небольшого поселка в Мордовии, рос без родителей, из родственников у мужчины только тетя и сестра, сообщает подробности «КП-Северный Кавказ».

Сотрудники организации «Движение Альтернатива» отреагировали на анонимное обращение. На место также вызвали полицию. Изначально напуганный мужчина заявил сотрудникам правоохранительных органов, что претензий не имеет.

Сейчас Сергей Шабунов находится в безопасности. Волонтерам удалось найти его родственников и восстановить с ними контакт.

Тат Гаспарян