Енисейскую воду с попавшими в нее после аварии судна ГСМ отправят на переработку

Отходы, собранные после разлива топлива на Енисее, будут переданы организации, занимающейся их сепарацией. В настоящее время отходы собирают в бочки под контролем специалистов ООО «Центр аварийно-спасательных операций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О ходе работ сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских. По его данным, воду с остатками нефтепродуктов закачивают в судно «Эколог-1» для перевозки в поселок Ермолаево для дальнейшей переработки.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария с буксиром, приведшая к разливу дизельного топлива на Енисее, произошла 8 июня на территории Казачинского района. Судно принадлежит «Обь-Иртышскому речному пароходству». Планируется, что после восстановления плавучести, его отбуксируют в поселок Подтесово ниже по течению на ремонт. По словам главы района, интенсивные работы по очистке акватории и береговой линии будут идти еще около десяти суток.

Валерий Лавский