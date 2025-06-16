Попавший в аварию на Енисее буксир поставят на ремонт в Подтесово

В ходе ликвидации последствий аварии судна с разливом топлива в Енисее спасатели 15 июня очистили около 16 км береговой линии и 21 тыс. кв. м водной поверхности. О ходе работ сообщил Юрий Озерских — глава Казачинского района Красноярского края, на территории которого 8 июня попал в аварию буксир.

«Проведены сложные работы по восстановлению плавучести судна. Уже закрыта металлическим листом одна из пробоин, сегодня продолжаются мероприятия по герметизации корпуса. Ведется откачка воды из носового отсека судна, оно уже приподнялось над поверхностью воды. Сегодня работы в этом направлении продолжатся. Задача речников поскорее отбуксировать судно в Подтесово в ремонтный док»,— рассказал господин Озерских 16 июня.

Поселок городского типа Подтесово находится на территории Енисейского района, ниже по течению от места аварии.

Как писал «Ъ-Сибирь», судно принадлежит «Обь-Иртышскому речному пароходству». Министерство экологии Красноярского края оценивает нанесенный этим происшествием ущерб.

Валерий Лавский