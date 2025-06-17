Заключенный СИЗО Норильска вербовал сокамерников в террористическую организацию

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении арестанта СИЗО №4, который призывал сокамерников вступать в террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2022 году мужчина был осужден за попытку участия в незаконном вооруженном формировании (ст. 30, ст. 208 УК РФ), тогда суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

Сотрудники УФСБ установили, что в исправительном учреждении осужденный среди сокамерников оправдывал деятельность признанной террористической и запрещенной в РФ организации «Легион "Свобода России"» и за вознаграждение предлагал вступить в ее ряды.

Илья Николаев