В Татарстане снова объявлен режим «Беспилотная опасность»

Жителей Татарстана вновь предупредили об угрозе атаки беспилотников. Сообщение о введении режима «беспилотной опасности» появилось в официальном приложении МЧС России в 3:26.

В то же время Росавиация не сообщала о закрытии аэропортов в Казани и Нижнекамске, а Минобороны не публиковало данных о сбитых беспилотниках на территории республики.

Это не первое подобное предупреждение за последнее время: только на прошлой неделе режим «беспилотной опасности» вводился пять раз. Утром 15 июня в Елабужском районе Татарстана обломки украинского беспилотника упали на здание завода. В результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали еще 12.

Анар Зейналов