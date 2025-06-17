Макрон: Трамп «относительно положительно» оценил проект санкций против России

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» отнесся к законопроекту Конгресса о введении новых санкций против России. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью агентству Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Господин Макрон рассказал, что спросил президента США, поддержит ли он инициативу американских сенаторов. «Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня»,— сказал президент Франции.

Законопроект подразумевает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты и уран. По словам авторов проекта, документ уже поддержали 82 сенатора, что достаточно для преодоления возможного президентского вето. В Палате представителей аналогичный проект поддерживают депутаты обеих партий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, так как надеется на урегулирование конфликта на Украине. Он подчеркнул, что санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов и требуют значительных затрат.