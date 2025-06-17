Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Томске назначены очередные выборы гордумы

Очередные выборы городской думы Томска назначены на 14 сентября. Решение об этом муниципальный парламент принял на сессии, проходящей 17 июня.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Организацией избирательной кампании займется территориальная избирательная комиссия Советского района Томска. Депутатам предстоит выбрать 27 депутатов в одномандатных округах и 10 депутатов по партийным спискам. Изменения в схему одномандатных округов также были внесены на сессии гордумы.

Предыдущие выборы состоялись в 2020 году.

Валерий Лавский

Новости компаний Все