В Томске назначены очередные выборы гордумы

Очередные выборы городской думы Томска назначены на 14 сентября. Решение об этом муниципальный парламент принял на сессии, проходящей 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Организацией избирательной кампании займется территориальная избирательная комиссия Советского района Томска. Депутатам предстоит выбрать 27 депутатов в одномандатных округах и 10 депутатов по партийным спискам. Изменения в схему одномандатных округов также были внесены на сессии гордумы.

Предыдущие выборы состоялись в 2020 году.

Валерий Лавский