Израиль начал применять систему «Железный луч» для перехвата ракет из Ирана

Израиль впервые в боевых условиях начал использовать лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства Израиля в Москве.

По словам собеседника агентства, Израиль использует «Железный луч» в тестовом режиме.

Система «Железный луч» предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча.

В 2022 году премьер-министр Израиля Нафтали Беннет впервые представил планы по модернизации системы противоракетной обороны, предложив создать «лазерную стену» как более дешевую альтернативу традиционным системам ПВО. В апреле того же года Израиль сообщил об успешных испытаниях системы «Железный луч», которая перехватила минометные снаряды, ракеты противотанковых комплексов и другие ракеты.