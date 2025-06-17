ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 2026 года

Европейский Совет (ЕС) продлил срок действия санкций, введенных в 2014 году после включения Крыма и Севастополя в состав России. Об этом сообщила Европейская комиссия на официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать до 23 июня 2026 года. В рамках санкций по-прежнему запрещен импорт товаров с территории полуострова в страны ЕС, а также инвестиции, туристические услуги и экспорт ряда технологий и оборудования. Запрет также касается сфер транспорта, телекоммуникаций, энергетики, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Ранее ЕС объявил о подготовке 18-го пакета антироссийских санкций. В числе возможных мер — новые ограничения в энергетике и финансах, снижение предельной цены на российскую нефть и обсуждение отключения от системы SWIFT ряда банков.

Под ограничения 17-го пакета санкций против РФ попали пять морских портов в Новороссийске, Астрахани, Махачкале, Приморске и Усть-Луге. Также запрещены операции с шестью аэропортами РФ.

Анна Гречко