Председатель Верховного суда Адыгеи ушел в отставку

Председатель Верховного суда Республики Адыгея Байзет Шумен ушел в отставку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Республики Адыгея Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал губернатора Республики Адыгея Мурата Кумпилова

Байзет Шумен занимал должность председателя Верховного суда республики шесть лет. По случаю завершения службы он получил награду республики — медаль «Слава Адыгеи».

«Последние годы были непростыми для нашей страны. Но во многом благодаря взвешенному и ответственному подходу Байзета Азметовича к профессиональным задачам суды Адыгеи работали стабильно и качественно», — заявил Мурат Кумпилов.

Алина Зорина