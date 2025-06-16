Совет ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя еще на год

Совет ЕС продлевает введенные в июне 2014 года в качестве реакции на присоединение к России Крыма санкции против России до 23 июня 2026 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте органа.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2026 года»,— говорится в заявлении.

Ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в данных регионах. Санкции распространяются в том числе на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что Евросоюз «не признает и продолжает осуждать» присоединение к России Крыма и Севастополя, которое, согласно заявлению ведомства, проводилось в нарушение международного права.

Республика Крым вошла в состав России 18 марта 2014 года по итогам проведенного референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции против России. Президент России Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Анастасия Домбицкая