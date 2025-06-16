Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой спустя 8 месяцев после развода

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров спустя восемь месяцев после развода вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой. На минувшем концерте в Екатеринбурге музыкант во время исполнения песни «Жигули» спустился к экс-супруге в зрительный зал, станцевал с ней медленный танец и поцеловал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пара состояла в отношениях более шести лет, вела непубличный образ жизни и воспитывала двоих детей. В середине сентября 2024 года госпожа Абрамова подала на развод. Для 51-летнего Шнурова брак с 34-летней дочерью екатеринбургского миллионера был четвертым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первой супругой господина Шнурова была однокурсница Мария Исмагилова, следом музыкант женился на Светлане Костицыной. Дольше всех рокер прожил с ресторатором Матильдой Мозговой, спустя восемь лет совместной жизни они развелись со скандалом.

Андрей Маркелов