«Парму» покинул основной российский игрок

Баскетбольный клуб «Парма» объявил о возвращении арендованного ранее форварда Самсона Руженцева в столичный ЦСКА. Армейцы, которым игрок принадлежал, продлили контракт до 2028 года. При этом в новом сезоне баскетболист будет выступать за ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Прошедший сезон Руженцев провел за «Парму» на правах аренды, где принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 13,2 очка (3-е место по результативности в команде), 3,8 подбора и 2,4 передачи.

«ЦСКА – организация с великим наследием и клубной культурой, которую признают не только в России, но и во всем мире, поэтому очень рад вновь оказаться здесь. Благодарю Евгения Пашутина, «Парму» и всех пермских фанатов за классный сезон и предоставленные шансы, буду всегда с теплом вспоминать об играх в «Молоте» и нашем общении», – сказал клубному телеграм-каналу Руженцев.